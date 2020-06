"No tengo dudas de que el incendio fue intencional"

Luis Caramún, Director de Tránsito de la Municipalidad de San Pedro, sostuvo esta mañana, en "Equipo de Radio" que el incendio en el depósito municipal del sábado a la noche no fue accidental.

"No tengo dudas de que fue intencional, no hay forma en que se prenda fuego un auto que está en el fondo de todo si alguien no viene y lo prende, porque aparte hay un alambrado" expresó el funcionario

Además, confirmó que ninguno de los autos estaba en condiciones de ser restituido a su propietario: "Lo que más nos preocupa ahora es activar la compactación. Pasó lo del coronavirus y nos retrasó, pero en realidad tendríamos que haber compactado pero no se pudo. Son vehículos que no hizo la documentación, que no quiere pagar multas, que tienen dos o tres multas, y que los dueños no quieren recuperar. Están todos en el registro de compactación, porque hace muchos años que están ahí".

En total, están incluídos en la primera etapa de la compactación 100 autos, incluyendo algunos que están en el antiguo depósito de calle Saavedra.