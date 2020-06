El padre del joven con COVID 19 confirmó que sigue sin síntomas

José Luis, el padre del joven de 22 años que dio positivo al coronavirus tras un hisopado en la fábrica Toyota, habló esta mañana sobre su situación y la de su familia.

En declaraciones al programa "Mitades", de La Radio 92.3, explicó que "el miércoles a la noche, a las 19.30, estuvo conmigo dos o tres minutos en su auto, y a las dos horas le informaron que dio positivo un hisopado que se hizo voluntariamente en la fábrica Toyota".

José Luis planteó que "nunca sintió un síntoma, ni antes ni después del resultado positivo". Además, esta mañana fue trasladado al Hospital para la práctica de estudios de rutina como una placa de tórax.

"En Toyota tengo entendido que dio positivo un chico de José C. Paz, y un chico de Baradero que tuvo contacto con él, y después no tengo mucha información. Si alguien presentaba síntomas le hacían el hisopado, pero si no, era voluntario" explicó.

Sobre la situación de la madre del joven infectado, ante versiones que circularon en el transcurso de la semana, aclaró: "Yo hablé con ella ayer, me dijo que tenía dolor de cabeza pero podía haber sido psicosomático por todo este problema. Que se sentía bien. El jueves le hicieron el hisopado y hoy a la noche le envían el resultado. Se siente bien, está con su hija en la casa y está bien".

También se refirió al contacto que tuvo con su hijo, y las posibilidades de que se haya producido un contagio: "Yo hacía cuatro o cinco días que no estaba con él, y nos vimos tres minutos, pero sin barbijo y nos saludamos con un beso. Me dijeron que era muy baja la posibilidad de contagio. Inmediatamente llamé a las autoridades de la empresa y me dijeron que hiciera la cuarentena obligatoria".

Finalmente, reconoció la molestia que existe con la difusión de falsas noticias y comentarios agresivos: "Se dijo mucho en las redes sociales y con informaciones que se dan un poco irresponsablemente. Con el afán de informar, desinforman".