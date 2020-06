Confirman 12 nuevos casos de coronavirus, 10 de ellos en Río Tala (Video)

Horas después de que el Intendente Cecilio Salazar confirmara la circulación comunitaria del coronavirus en San Pedro, el Instituto Maiztegui de Pergamino confirmó 12 casos en el distrito.

Así fue informado por las autoridades municipales durante una conferencia de prensa realizada esta noche.



Los nuevos positivos corresponden al lote de 29 testeos realizados el sábado en Río Tala y San Pedro, entre los contactos estrechos de los pacientes aislados en la última semana.

La mayoría de las personas que contrajeron el virus son mujeres, 10 tienen relación con la localidad de Río Tala, una con Baradero y otra con la empresa Coto.

También se enviarán a analizar unas 13 muestras más de pesonas consideradas contactos estrechos con esa misma empresa.

Se trata de mujeres de 7, 13, 21, 27 (2), 31, 33 y 63 y varones de 8, 24, 29 y 80.

El Secretario de Salud, Guillermo Sancho, señaló que "todos presentan buen estado general, con síntomas que no son de demasiada importancia". Además, confirmó que "mañana se van a tomar más muestras a cuatro personas más".

El funcionario indicó que se cuenta con 25 bungalows del camping municipal ex Tiro Federal, para alojar a las personas infectadas que no puedan permanecer aisladas en su casa, con capacidad de entre 4 y 5 ocupantes cada uno.