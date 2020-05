Vecinos de localidades piden que se reanude el servicio de colectivos

El paro del transporte público de pasajeros, que afecta a gran parte del país, afecta particularmente en el partido de San Pedro a los vecinos de las localidades.

Ante la imposibilidad de trasladarse a la ciudad cabecera para la realización de trámites, gestiones, atención médica o trabajos, en las últimas horas se intensificaron los reclamos.

Habitantes de Gobernador Castro firmaron un petitorio dirigido al Intendente Cecilio Salazar.

"Hace más de una semana que no contamos con el servicio y por lo que sabemos, seguirá de paro debido a la falta de pago de los salarios de los choferes" expresaron en la nota.

"Somos muchos los que utilizamos el servicio para trabajar, concurrir al médico, para ir al banco, al cajero, a realizar trámites, ya que en nuestra localidad no contamos con nada: no tenemos cajero, no hay oficinas del Registro Civil ni de Anses, ni de Pami, etc" agregan. "No tenemos clínicas, ni consultorios particulares. Estamos olvidados por completo y debido a esto debemos concurrir a San Pedro para todo" explicaron.

En otro tramo del texto, explican: "Sabemos que esta pandemia agravó la situación económica de todos, y se agravará aún más nuestra economía si no podemos trabajar, como así también la de los choferes que se encuentran parados y sin cobrar".

También plantean que "esto ya superó toda paciencia y espera, alguien tiene que ejercer la defensa de los ciudadanos, ya que para eso se los ha votado o no, pero están representándonos y ese es su deber".

Finalmente, expresan su intención de que "a la brevedad encuentren una solución a nivel local y no se alargue en el tiempo porque así veremos cómo nuestra economía zonal va a estar en apuros". Y concluyen: "No pedimos dádivas, solo el derecho a poder trabajar y a cobrar nuestro sueldo".