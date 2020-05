Testigo del millonario secuestro de dinero destacó el trabajo de Policía Vial

Mariano Reyloba, uno de los testigos del procedimiento realizado en la ruta 9 que permitió el secuestro de más de 9 millones de pesos y 95 mil dólares a bordo de un vehículo, relató su experiencia personal.

En un posteo a través de la red social Facebook, reconoce el trabajo de la Policía Vial, con quienes pasó más de 28 horas contando el dinero y documentando cada paso para la causa federal que instruye el Dr. Carlos Villafuerte Ruzo.

"Cansado de ver en la televisión, escuchar en las radios y leer en periódicos sobre policías corruptos, que no desempeñan bien su trabajo, o que poco les interesa si un procedimiento se realiza como se debe, hoy quiero escribir sobre mí experiencia personal.

Porque también es bueno mencionar cuando a uno le toca en persona ver que no todos son iguales, que también hay policías que se cagan de frío, de calor, que muchas de las herramientas de trabajo que necesitan las traen de sus casas, que valoran al prójimo mucho más de lo que uno se imagina, que sienten un orgullo tan grande cuando son reconocidos en su trabajo por parte de otros funcionarios...

Con algunos de estos policías me tocó compartir casi 24 hs y pude ver cómo en todo momento se esmeran por qué un procedimiento se haga de forma transparente, es su trabajo, es verdad. También es verdad que no es fácil después de 24 hs despierto contar peso por peso, fotocopiar peso por peso cuando suman millones y millones porque así lo dispuso un superior y en todo momento decirle a los testigos que observen todo en detalle, que nada se nos escape, que si vemos algo que no fue transparente se lo hagamos saber o que no perdamos de vista dónde está el dinero, quién lo está contando, si nos pareció que se equivocó y que deberían volver a contarlo aún cuando ya la cabeza ya no te da más.

Gracias por mostrarme que también hay buenos policías, que hacen bien su trabajo con las pocas herramientas con las que disponen, gracias a todos los integrantes de la Policía vial con los que compartí ésta experiencia y que pude observar su buen desempeño y honestidad.

Nombrarlos sería imposible porque seguro me estaría olvidando de muchos y no es justo, gracias !!!"