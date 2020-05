"Mi clienta va a demostrar el origen del dinero"

El Dr. Daniel Spirópulos, abogado de la ciudadana china que dijo ser dueña del dinero secuestrado en un procedimiento de la Policía Vial, aclaró que la mujer no está procesada, sino imputada.

"Está señalada como posiblemente encuadrada en el delito de lavado de dinero" indicó el letrado.

Spirópulos dijo que tuvo contacto con Lin Wen por otros clientes de nacionalidad china y a través del contador de la empresa de supermercados de la que es dueña.

Wen no fue detenida, al tratarse de un delito excarcelable. "Se inicia la causa, y se la llamará a indagatoria. Ella escuchará cuáles son los cargos que se le imputan y las pruebas que existen, que por el momento es únicamente el dinero secuestrado" explicó Spirópulos.

Consultado sobre el efectivo y la forma de traslado, sostuvo que su clienta "va a demostrar el origen del dinero, con pruebas físicas" y confirmó que surge de un préstamo otorgado por otro ciudadano chino radicado en San Nicolás, para la compra de un inmueble en el country "Nordelta".

Para probarlo, "se va a acreditar la operación inmobiliaria y que el dinero estuviera relacionado con la misma". En tal sentido, confirmó que, además del escribano que llevaba adelante la operación inmobiliaria, también se presentará el vendedor.

"Vamos a hacer de cuenta que no fuera así. Lo que debería suceder para probar lavado de dinero es que tiene que probarse que provenga de un hecho ilícito, porque no es un ilícito trasladar dinero en un auto. El simple hecho de la tenencia del dinero no es un delito" agregó.

Además, adelantó que pondrá en cuestión el procedimiento policial, en base a acordadas de la Corte Suprema de Justicia relacionadas con la necesidad de contar con una orden de allanamiento para revisar el habitáculo de un vehículo.

Sobre el manejo del dinero, el abogado refirió: "Vamos a hablar de los chinos. Se manejan con supermercados. Cómo facturan los chinos, cómo la venden? en efectivo. La ley antilavado dice que si usted tiene una operación superior a 10 mil pesos hay que utilizar los medios electrónicos o cheques. Pero hay una excepción que es cuando se realiza una operación inmobiliaria ante un notario público o escribanía. El origen de la plata se va a justificar ante la AFIP, que tiene el control".

Acerca de la continuidad de la causa, también planteó dudas sobre la forma en que se desarrollará el proceso. "Hay algo que raya la inconstitucionalidad absoluta. Yo soy el abogado de la china Wen Lin que se tiene que trasladar al Juzgado de San Nicolás, a declarar en algún momento. Pero no puedo hacerlo porque no me autorizan por la cuarentena. Incluso, se da la paradoja de que el conductor del auto (Amado Daniel Guillén Álvarez, 26 años, paraguayo) también fue imputado por violación de la cuarentena".