El Jefe Distrital, Comisario Juan Catalano, consideró "vergonzoso" el hecho ocurrido ayer, en el que un efectivo policial golpeó a un inspector de tránsito en un control. "Es vergonzoso, no recuerdo un hecho similar que haya sucedido. Lo que ocurrió es que trata de hacer la infracción a un camionero, se acerca el inspector y le dijo que no correspondía porque estaba exceptuado, entonces le pide que no intervenga en su trabajo" indicó el jefe policial.