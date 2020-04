La Biblioteca aclaró por qué seguirá cerrada

La Biblioteca Popular "Rafael Obligado" explicó en un comunicado los motivos por los que permanece cerrada al público.

Además del obvio cumplimiento a las restricciones fijadas por el gobierno nacional, también se establece un necesario protocolo sanitario.

"Antes que nada nos sumamos a las medias adoptadas por el gobierno nacional, provincial y municipal, para la prevención de Covid-19.





Por otro lado, la biblioteca para el préstamo y recepción de libros tiene que aplicar un protocolo de esterilización de los libros, dicho procedimiento consta, entre otras cosas, de un aislamiento de 14 días del material, y es de público conocimiento el poco espacio que posee nuestra institución para poner en aislamiento el material.





El cuidado de los libros es nuestra mayor responsabilidad, ya que depende de ello el futuro del mismo para seguir manteniendo en excelentes condiciones el acervo cultural y de conocimiento que poseemos, para su uso.





Obviamente que sabemos de la necesidad de lectura que existe en estos momento y nos sentimos frustrados por no poder brindarles ese servicio, pero repetimos, tenemos en claro que nuestra principal obligación ahora es asegurarnos de que haya un futuro largo para el conocimiento y la creatividad que se nos han encomendado.





Además estas medidas no solo se implementan por el cuidado de las bibliotecarias sino para evitar la propagación del virus en la comunidad, debido que a través de los libros uno puede contraer la enfermedad, y pueden ser un puente que pase de hogar en hogar. Ya que dicho material no puede estar en contacto con nada líquido, no se le puede pasar ni trapo con lavandina y/o alcohol para su desinfección, por eso hay otros mecanismos para su esterilización que no se poseen en el hogar.





Cuando esto pase, poco a poco iremos implementando las medidas para la reincorporación de las actividades y el servicio de préstamo. Por ahora seguiremos cerrado.





Gracias #QuedateEnCasa"