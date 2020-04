Coronavirus: Médicos pidieron conciencia a la población

Preocupados por señales de un mayor movimiento en la vía pública en la última semana, profesionales del Círculo Médico y la Secretaría de Salud de la Municipalidad brindaron esta mañana una conferencia de prensa.

El objetivo fue recordar la importancia de cumplir con el aislamiento social, ante la experiencia de otros sectores del país.

"Nosotros no vamos a debutar con un caso de libro. De buenas a primeras explota la patología. Empieza con casos graves. Abajo hay un montón de pacientes asintomáticos si las medidas de prevención no se cumplen. Quince días después explota todo y no hay sistema sanitario que lo aguante" expresó el Dr. Guillermo Sancho, Secretario de Salud.

Además, se refirió a un escenario futuro: "Tratamos de llevar tranquilidad, pero estamos ante un peligro que podría tener dimensiones de desastre sanitario, de un evento que nadie quiere que pase con sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Son medidas antipáticas y ojalá que no tuviera que suceder, pero tenemos que prevenir de la mejor manera un escenario que puede ser nefasto. Se habla de levantar parcialmente, pero me parece que no es un combo. Estamos muy cerca. Tenemos relaciones laborales con Municipios con mucha circulación. Son cientos de personas que trabajan en Toyota, en Atucha, en Siderca, en el Servicio Penitenciario, médicos que vienen de otras localidades. El contagio del virus es muchísimo".

"Las estadísticas de letalidad y mortalidad en el mundo avalan nuestra conducta. Queremos reafirmar nuestro pensamiento" agregó la Dra. Liliana Doldán, presidenta del Círculo Médico. "Hacemos mucha hincapié en la necesidad de trabajar en las mismas condiciones de seguridad, no solamente por no exponer nuestra vida, sino en no exponerlos a todos ustedes. El problema de los médicos nos ocupa y nos preocupa. Desde Salud se implementaron estrategias para que a nivel local los profesionales se puedan proveer de los equipos de salud" agregó.