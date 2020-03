"Nos vamos tranquilos, no tenemos síntomas"

Dirigentes gremiales y funcionarios que estuvieron en la paritaria municipal con el Secretario de Hacienda Fabián Rodríguez participaron de la reunión realizada hoy en la Secretaría de Salud.

Tras recibir información oficial sobre el tema, fueron sometidos a estudios y se fijó un protocolo de controles para los próximos 7 días.

"Primero fue pánico, pero después nos fuimos informando. No tenemos fiebre ninguno, estamos todos tranquilos y le pedimos a la gente que no tenga pánico, porque hay mala información" indicó al término del encuentro Juan Cruz Acosta, del Sindicato de Trabajadores Municipales. "Nos quedan siete días para controlarnos y nos van a hacer el seguimiento correspondiente. Nos vamos tranquilos porque no tenemos síntomas de nada y vamos a tener un seguimiento" agregó.

Gustavo Gauna, de ATE, también confirmó que se les tomó la temperatura y ninguno registró fiebre.

"Preguntamos por el tema del alcohol en gel, el Lisoform, todo lo necesario para tener las precauciones que se necesitan en las distintas áreas. Incluso por los casos de los trabajadores trasplantados o con algún tipo de cuadro que pueda resultar preocupante" remarcó.