"No es la primera vez que menosprecia la lucha por los derechos humanos"

Esta es la nota completa:"Hoy es un día de reflexión para todos los argentinos que creemos en la Democracia. En este feriado se recuerda al más nefasto golpe militar del que haya sufrido nuestro país y que dejó como saldo la muerte y desaparición forzada de 30000 compañeros.El llamado Proceso que además significó el mayor endeudamiento externo del país, el saqueo económico más cruento de la historia y que culminó con una guerra en la que perdieron la vida casi otro millar de jóvenes.Hoy es 24 de Marzo, una fecha cara a los sentimientos de quienes creen que la lucha por los Derechos Humanos en la Argentina recién comienza. Si no fuera por la Pandemia que azota al mundo, estaríamos en la calle junto a ellos reivindicando su lucha por un país mejor, más igualitario, más justo.Lo hacemos igual pero cumpliendo lo que nuestro presidente Alberto Fernández nos pide para cuidarnos y cuidar al otro: desde nuestros hogares, colgando los pañuelos blancos en nuestras ventanas, en las redes sociales, dialogando con nuestros hijos, recordando a los 10 compañeros sampedrinos desaparecidos.Pero hoy también nos encontramos con el amargo sabor de repudiar lo que el intendente de San Pedro Cecilio Salazar, en uso de su licencia, decidió publicar en sus redes personales. Un texto de autoría desconocida que no solamente reivindica UNICAMENTE a las Fuerzas Armadas en esta fecha, sino que lo hace confundiendo el accionar de aquellas que en 1976 aplicaron el terrorismo de estado, con las que hoy llevan adelante tareas humanitarias en medio de una circunstancia histórica excepcional.Como referentes políticos democráticos de nuestro querido pueblo de San Pedro, nos vemos en la obligación moral de contestarle al Sr. Salazar para solicitarle una profunda reflexión.Todos los argentinos sabemos que las fuerzas de seguridad actuales que incluyen al Ejército, la Policía, la Prefectura, etcétera no son las mismas que ocuparon el poder en 1976.También tenemos la certeza que las contemporáneas están a disposición de las y los ciudadanos realizando una necesaria tarea en la lucha contra el Coronavirus, pero debería Ud. saber que eso no es ni más ni menos que la consecuencia del proceso democrático que se inició en 1983 y continúa hasta nuestros días.Un logro de la incansable lucha de argentinas y argentinos que entendieron que Nunca Más debía repetirse en nuestro país un período de dictadura militar como el que dejábamos atrás.Para ser aún más claros vienen bien las palabras de nuestro presidente dichas el pasado 21 de Febrero en un acto oficial frente a todas las fuerzas armadas: “hoy todos nuestros oficiales han salido de la democracia”.Es lamentable y doloroso que siendo Ud. un intendente elegido democráticamente por el voto popular, elija tan aciagas e inoportunas palabras para esta fecha. No nos sorprende porque no es la primera vez que menosprecia la lucha por los derechos humanos y denosta a quienes no coinciden con su pensamiento político, llegando al extremo de desear que puedan “desaparecer de la faz de la tierra”.Esperamos que el tiempo lo ayude a recapacitar.Mientras tanto, nuestra lucha continuará para que en nuestro país realmente podamos lograr que triunfe para Todos el deseo de Memoria, Verdad, Justicia.Bloque de Concejales Frente de Todos San Pedro"