Macchia: "Tenemos la obligación de atender las urgencias"

Macchia con Leo Nardini, Intendente de Malvinas Argentinas





Nicolás Macchia, designado nuevo titular del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, confirmó que antes de asumir debe aguardar la aprobación de su licencia en la oficina local de PAMI.Una vez completado el trámite burocrático, será el representante en San Pedro de la cartera que conduce Daniel Arroyo."Después de las elecciones hubo reuniones para ocupar lugares en donde era necesario trasladar políticas de estado. Tuve la posibilidad de reunirme con el Ministro Arroyo, me interesó la propuesta y pasado un tiempo llegó la confirmación" explicó Macchia.El abogado aclaró que "el centro de referencia es simplemente una pequeña extensión territorial que tiene la obligación de atajar las cuestiones más urgentes". Además, reconoció que "la situación es compleja, incluso a nivel presupuestario".Las prioridades de su gestión están en los sectores más vulnerables: "Hay una nueva época, nuevos desafíos, nuevos derechos. Tenemos que contener a los más vulnerables, que son las que lo están sufriendo de verdad".Consultado sobre la instrumentación del plan "Argentina contra el Hambre" a nivel local, aclaró: "Todavía no tenemos instrucciones y entendemos que no vamos a tener injerencia discrecional sobre ese tema".