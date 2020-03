FONAVI: Reclamo de vecinos por el deterioro de las instalaciones

Una nota hecha pública esta semana por parte de vecinos del barrio FONAVI, pone en evidencia los serios inconvenientes que vienen atravesando por la falta de mantenimiento de la infraestrcutura edilicia y de servicios.

El disparador fue la rotura del tanque de agua que abastece el complejo habitacional, y la inundación de las bombas.

A partir de esa "gota que rebalsó el vaso", manifiestan la ausencia del Instituto de la Vivienda, la imposibilidad de reactivar un consorcio y la necesidad de solucionar ellos mismos problemas que incluso ponen en riesgo su vida.

Éste es el texto completo:





"San Pedro 27/03/2020.

Comunicado del Barrio San Pedro FONAVI 1 hacia la población.

“LA GOTA QUE REBALSO EL VASO” no merece otro mejor titulo la situación que acabamos de vivir en nuestro barrio.

El 26/03 por la noche el flotante de la cisterna que abastece a nuestro tanque falló inundando la fosa en donde se encuentran las bombas para dicha tarea.









Fue una fatalidad técnica lo sucedido, pero acaecida por los años de deterioro de las instalaciones que hasta ahora se han mantenido con el sudor de los vecinos que, por otro lado, no pueden hacer mas que solucionar lo inmediato. No ha habido nunca un relevamiento serio de los equipos, tableros eléctricos. Etc. Ni mucho menos recambio de estos.





El INSTITUTO DE LA VIVIENDA, adjudicador, nunca mas se hizo presente desde su otorgamiento en el año 1983. Y la Municipalidad lo considera un barrio privado;

Nada mas lejos de la realidad, y por dos razones fundamentales: somos ciudadanos sampedrinos dentro de San Pedro y en un barrio social que más allá de quien lo haya otorgado necesita asistencia como se hace con cualquier otro.





De los 168 departamentos que hay un 30% aprox. No paga $150 de expensas, que sirven para pagar la electricidad de las bombas de agua, las luces de escaleras y pasillos, cortar el pasto, arreglar barandas, cambiar focos, etc.









No podemos generar una comisión regular ya que legalizarla cuesta mucho dinero de mano de los escribanos. Hoy la comisión es un pequeño grupo de vecinos que de corazón y ad-honorem trabajan para solucionar los problemas inmediatos. No tenemos herramientas, insumos ni dinero para contingencias.





Aclaramos que no queremos que nos regalen nada, pero si que la Municipalidad con su aparato jurídico, legal y técnico nos asista y respalde con la comisión y el cobro de expensas.





Incluso gestionando ante el INST. DE LA VIVIENDA en La Plata lo que necesitemos resolver.

Así como también en la gestión de reparaciones y mantenimiento con provisión de personal idóneo y competente, provisión de insumos, proveyendo soluciones en casos de urgencia, etc.





Estos días estuvimos hasta la cintura de agua, trabajando en las bombas, en la mencionada fosa con cables pelados a nuestro alrededor y chorreando agua sobre nuestras cabezas; Tableros obsoletos y pocos seguros nos protegían de una electrocución. No somos técnicos, ni bombistas, ni electricistas, pero aun así resolvimos, PROVISORIAMENTE, el problema.





En septiembre de 2019 la municipalidad nos arreglo las bombas de agua y agradecidos estamos por ello, pero mantenimiento, inversión y supervisión es lo que falta.





Parte de la solución sería que la COOPSER dividiera el costo de la energía de las bombas de agua por las 168 viviendas y que sumara dicho monto al de cada boleta particular. De esa manera no incurriríamos en deudas con dicha institución, como la tenemos, y podríamos generas diferencias monetarias para otras contingencias.

Pero hemos de decir que de la COOPSER no hemos recibido ni siquiera respuesta a los pedidos de reuniones o audiencias.

Solo queremos que el municipio se acerque a nosotros y nosotros a él.

GRACIAS".