Fabián Rodríguez: "Estoy bien, no tengo ningún síntoma"

El Secretario de Economía de la Municipalidad, Fabián Rodríguez, habló a través de La Radio 92.3 sobre el estado de salud de su esposa Alejandra y su propio cuadro.

"Yo estoy bien, mi hija también, siguiendo los lineamientos del protocolo. Tenemos que estar recluidos por 14 días. Mi esposa está en el Posadas, con oxígeno porque es asmática, pero se siente mejor que ayer" indicó el funcionario.

Rodríguez relató el recorrido en el que se produjo el contagio: "Nosotros estuvimos en Milán y Venecia y en España, en Barcelona, Zaragoza y Madrid. En la primera ciudad no había casos, pero pasamos a la siguiente y a los tres días nos enteramos que en la ciudad que habíamos estado había casos. Así nos fue pasando en cada lugar" agregó.

Él y su hija se encuentran en buen estado general, a la espera de la evolución de la mujer: "No tenemos ni tos, ni fiebre, ni dolor de espalda. No tenemos sìntomas de gripe, y nos dijeron desde el Ministerio que todos los casos que van surgiendo se trajeron desde el lugar y no hubo contagios locales".

Su estado de salud está siendo monitoreado permanentemente desde la Secretaría de Salud de Vicente López, en donde reside. "Hace un rato me controlaron y tengo 36,7º. Pero no puedo salir de mi casa por 14 días. Incluso las provisiones hay que pedirlas por internet y que las dejen en la puerta de mi casa".