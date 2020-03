Entrevista a Florencia Freijo: "Las mujeres nos cansamos de hacer duelo"

Florencia Freijo, escritora y politóloga, brindará este miércoles en San Pedro una charla sobre el lugar de la mujer en el mundo gremial y político, y presentará su libro "Solas (aún acompañadas)".





"Hay barreras que son subjetivas, que tienen que ver con el orden de los estereotipos, y que marcan lo que se conoce como el techo de cristal. Estamos subrepresentadas en todos los puestos de poder y en la toma de decisiones en ámbitos públicos y privados" reflexionó durante la entrevista concedida a "Equipo de Radio" (La Radio 92.3 y Somos San Pedro). Florencia Freijo, escritora y politóloga, brindará este miércoles en San Pedro una charla sobre el lugar de la mujer en el mundo gremial y político, y presentará su libro "Solas (aún acompañadas)".

"Hay un origen, pero no es de un día para el otro, el patriarcado tiene siglos de acentuarse" responde, consultada sobre el punto fundacional de la dominación cultual masculina.

En su rol de madre de un varón de 8 años, marca la necesidad de entender los tiempos de los niños: "Muchas veces por el afán de educar le ponemos a los chicos información en la cabeza que no es para darle a cualquier edad. Hay que ir respetando los tiempos, entender que la sociedad está cambiando". El acompañamiento de este proceso, interpreta, es central para las futuras generaciones: "Estamos muy acostumbrados a que hay que empoderar a las mujeres para ser valientes, y les regalamos pelotas de fútbol, generando toda una industria de eso, y nos cuesta enseñarle a los varones a respetar para que las mujeres no tengamos que ser valientes. No quiero una hija mujer valiente, quiero un varón que se eduque en la sensibilidad, no en la violencia, en el afecto a un bebé y no jugando con armas".

Todavía conmovida por la multitudinaria marcha del lunes, en el marco del paro internacional, sostuvo que "las mujeres nos cansamos de hacer duelo".

La actividad de Freijo en San Pedro se iniciará a las 14, en la sede del Sindicato de Municipales de San Martín 580 y se completará a las 18, con la presentación de su libro en la Biblioteca Popular Rafael Obligado (Mitre 460)