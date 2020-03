24 de Marzo: "A la memoria no la matará jamás ningún virus"

En San Pedro, como en todo el país, se realiza hoy un "pañuelazo blanco" en el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia.Ante la imposibilidad de realizar la tradicional concentración y marcha en el marco de la situación de cuarentena social, la propuesta consiste en compartir en las redes sociales fotos con pañuelos blancos; o colocarlos en el balcón, puerta o ventana.En las redes, se utilizará el hashtag "Sin marcha pero con memoria".Este es el comunicado de la Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro:"A la Memoria no la matará jamás ningún virus.A partir del ejemplo de las Madres, que comenzaron a girar en ronda en 1976, han pasado 44 años donde nunca dejamos de mantenerla viva y militante. Se sucedieron gobiernos que la potenciaron enjuiciando a los responsables, otros que otorgaron vergonzantes indultos, otros que intentaron borrarla y otros que asumieron la responsabilidad histórica de juzgar y condenar, a través de juicios justos a los responsables de la mayor tragedia del País.A la Memoria no la matará jamás ningún virus.Porque los Organismos de DDHH, representando a miles de argentinos, no hemos dejado jamás de insistir en Juzgar y condenar a los responsables militares, civiles y eclesiásticos que asesinaron, torturaron y desaparecieron a miles de compatriotas de manera directa o siendo cómplices con sus silencios complacientesA la Memoria no la matará jamás ningún virusPorque en todo el País se recuerda cada 24 de Marzo 1976 como el día del inicio de una grieta que será imposible de cerrar hasta que el último de los responsables y sus cómplices sean juzgados por la Justicia Argentina. Esa que, aún con todos los déficits que arrastra, es de las pocas en el mundo que está juzgando y condenadoA la Memoria no la matará jamás ningún virusPorque en la Provincia de Buenos Aires la Comisión Provincial de la Memoria nos ha marcado un rumbo con su inclaudicable accionar creando Foros, distribuyendo bibliografía, accionando en conjunto con la Dirección de Escuelas ,y llegando a todos los ámbitos donde se busque Memoria, Verdad y Justicia.A la Memoria no la matará jamás ningún virusPorque en San Pedro, sobre todo con la creación del Foro por la Memoria ,y luego con su continuidad a través de la Mesa por la Memoria ,se ha mantenido siempre presente la figuras de los sampedrinos secuestrados, torturados y desaparecidos que a través de distintos modos (Baldosas, murales, plazoletas, monumentos) no podrán NUNCA MÁS dejar de ser recordadosA la Memoria no la matará jamás ningún virusPorque Liliana Curra, Graciela Rovini, Patricia Hall, Enrique(Grillo) Ruggia, Juan José Capdepón, Marcelo Butti Arana, Esteban Cuenca, Rubén (Negro)Reynoso ,Alberto (Beto) Comment y Diego Núñez nos seguirán marcando un camino, y guiándonos en la búsqueda de un País más solidario, más justo, más democrático e inclusivo.Ese sueño compartido lo seguimos buscando a través de MÁS MEMORIA, MÁS VERDAD Y MÁS JUSTICIAFueron 30.000. Liliana, Patricia, Graciela, Enrique, Juan José, Marcelo, Esteban, Rubén, Alberto, Diego eran de San Pedro y no olvidamos ni perdonamos. Juicio y castigo a los culpables.San Pedro, Marzo 24 de 2020Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San PedroEsteban CuencaAlberto CommentGraciela RoviniEnrique RuggiaMarcelo Butti AranaLiliana CurraPatria HallRubén ReynosoJuan José CapdeponDiego NúñezFUERON 30.000…….DIEZ ERAN SAMPEDRINOS. ¡PRESENTES! ¡AHORA Y SIEMPRE!Mesa por la Memoria, la Verdad y la Justicia de San Pedro"