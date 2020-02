Un tanque de agua destrozó el techo de la Casa del Niño "El Amanecer"

La caída del tanque de agua en la Casa del Niño "El Amanecer" provocó la destrucción del techo y el cieloraso.

El incidente se habría producido durante el fin de semana largo, en momentos en que no había actividad en el lugar. Habitualmente, se asiste a alrededor de 80 niños y niñas.





Luciano Juhant, coordinador educativo de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, confirmó a La Radio 92.3 que los arquitectos intentan determinar si la caída se produjo por el propio peso del tanque o por una acción humana en algún intento de robo.

"No sabemos si fue por peso propio del tanque de agua o si anduvieron caminando por el techo, que es otra posibilidad. Literalmente se desprendió, se desmoronó, se hundió el techo, el cieloraso y la tirantería. Se partió el tanque que es grande y afectó una parte del comedor" explicó el funcionario.





Juhant reflexionó que "gracias a Dios ocurrió en fin de semana largo en uno de estos días que no tenemos actividad en el centro y no hay niños, y tenemos que estar agradecidos de que no hubo actividad y no tenemos que lamentar una desgracia".





Si bien se espera por la evaluación técnica de los profesionales, sostuvo que "son estructuras viejas, los tirantes estaban bastante gastados, pero el soporte quedó, es como que la araña que sostiene el tanque se venció, es muy llamativo".

La actividad quedó momentáneamente suspendida en el lugar, y los niños asistidos reciben el servicio alimentario a través de alimentos secos hasta que se realicen las reparaciones.