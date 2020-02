Salazar volvió a pedir la urgente reparación de la Ruta 1001

El Intendente Interino Ramón Salazar elevó la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires una nota con la que se pretende retomar "con carácter de urgente", el reclamo que se vino realizando a través de diferentes acciones para la reparación y señalización de la Ruta Provincial 1001."Las deficiencias que presentó la obra a poco tiempo de su inauguración sigue preocupando a la administración municipal y la intención es generar la atención correspondiente por parte de las nuevas autoridades nacionales y provinciales, para reducir los riesgos que hoy implican los pozos, desniveles y fallas que se advierten" explicaron desde el Municipio. La nota firmada por Salazar recordó que "poco tiempo después de la finalización de los trabajos que la Dirección Nacional de Vialidad adjudicó al Grupo Farallón Desarrollos Inmobiliarios, surgieron los desperfectos que dejaron al descubierto que el trabajo no había sido bien realizado".En el texto enviado a Vialidad se destaca "el peligro inminente que implica por los accidentes fatales que pudieren producirse" y que a pesar de una cantidad de cartas, llamadas y reuniones impulsadas por el Intendente Cecilio Salazar, con la gestión anterior, no se recibió ninguna respuesta.El Intendente Interino también sumó a esta carta un recordatorio sobre la acción de amparo que patrocinados por el Dr. Daniel Spirópulos presentaron un grupo de vecinos contra la Fiscalía de Estado a cargo de la Dr. María Alejandra Sivori que ordenó reparar las deficiencias estructurales en esta ruta y en la ruta 191, aunque todavía no se concretó su resolución.Finalmente y como una solicitud complementaria, a la espera de tener la oportunidad de entablar un diálogo más fluido con los nuevos responsables del área se planteó la necesidad de una demarcación, cartelería y señalización que indique que la ruta se encuentra en mal estado y anuncie las velocidades máximas permitidas.