Robaron en una vivienda, dispararon a la policía y fueron detenidos en operativo cerrojo

Al ingresar a la casa, advirtieron la abertura forzada y la sustracción de distintos elementos.

Un matrimonio que regresaba a su vivienda ubicada en Lavalle y Callejón Moretti, en la zona suburbana de San Pedro, observaron cómo delincuentes permanecían en el interior de su domicilio robando y se daban a la fuga en una moto.Un rápido accionar policial permitió iniciar un operativo cerrojo en la zona, con la detención de un delincuente de 28 años, con antecedentes, y otro de 19 años.Ambos huían en una moto de 150 cc, pero cayeron al piso y la dejaron abandonada. Intentaron continuar la fuga corriendo y efectuando disparos de arma de fuego que no alcanzaron al personal policial que los perseguía. Finalmente fueron alcanzados y aprehendidos, y la policía logró recuperar los elementos robados, entre ellos guitarras y teléfonos celulares. En tanto, el arma no fue hallada debido a la oscuridad de la noche. En el lugar se realizaron las pericias, y permaneció custodia policial durante la noche, hasta que comenzó un rastrillaje con la luz del día. Sin embargo, no se encontró el arma, aunque sí otros efectos de las víctimas.Los aprehendidos permanecen alojados en la sede policial, a disposición de la fiscalía.