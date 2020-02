Productores saldrán a las rutas en una semana

Productores agropecuarios autoconvocados del norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe se concentraron en San Nicolás al costado de la Autopista a Rosario y Ponce de León en reclamo por la carga tributaria que afecta al sector.

Resolvieron salir a las rutas, sin cortarlas, a partir del sábado próximo si la Mesa de Enlace no define antes una medida de protesta o si el Gobierno no da una respuesta a sus reclamos.

Otra de las decisiones fue realizar una gran asamblea nacional el 11 del mes próximo frente a Expoagro.Los cuatro ejes fundamentales de la convocatoria son los siguientes:"Porque ya pasó el 31 de enero y no hay respuestas ni del Gobierno ni del Ministerio de Economía.Porque seguimos sufriendo violencia ya no solo verbal, ahora recibiendo ataques directos.Porque con la presión impositiva cada día se acentúa más.Porque defendemos al país y no queremos que se caiga la producción, fuente genuina de dólares".La movilización contó con el apoyo explícito de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y sociedades rurales adheridas a Carbap, como Pergamino, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Rojas, Junín, Vedia, Salto y San Antonio de Areco.