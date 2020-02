Julio Alsogaray afuera de los JJOO: "Estoy llorando de bronca"

El sampedrino Julio Alsogaray, medallista panamericano en la clase Laser Standart de vela 2007 y 2011, afirmó hoy que le "robaron" su lugar en los Juegos Olímpicos de Tokio y admitió que "está llorando de bronca" por la decisión que tomó la federación Argentina de Yachting (Fay), de designar a Francisco Guaragna Rigonat para la cita olímpica."Es una injusticia total. Fue clarísima la diferencia de nivel que hubo en el Mundial y en todo el selectivo. Me robaron mi lugar. Pusieron a chicos que le falta nivel. Estoy llorando de bronca", dijo Alsogaray a la agencia Telam.El santafesino Francisco Guaragna Rigonat fue designado hoy para competir en la clase Laser Standart en los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, de julio próximo, según determinó la FAY."Se resolvió que el representante será Francisco Guaragna y el primer suplente Juan Pablo Cardozo Cardozo, en una apuesta a los juveniles", informaron fuentes de la Fay.Alsogaray ganó con 151 puntos el selectivo que incluyó la semana de Buenos Aires, de octubre pasado, el torneo Argentino de Quilmes, de noviembre de 2019, y el Mundial de Melbourne, Australia, que finalizó el domingo pasado, con 151 puntos; segundo quedó Francisco Renna con 218 y Francisco Guaragna Rigonat terminó tercero con 233, pero no se clasificó a los Juegos de Tokio por una decisión de la Federación, que entiende que no se cumpliò con el requisito de quedar clasificado entre los primeros 15 lugares del Mundial. Por ese motivo, eligió a los dos veleristas más jóvenes.Este jueves, el Intendente Cecilio Salazar envió una nota a la FAY pidiendo que revea su decisión.