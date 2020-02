Asaltaron a un mensajero y le robaron la moto

Un motoquero que realizaba trabajos de distribución para una pizzería de nuestra ciudad, fue asaltado el sábado por la noche en Javier Rivero 830.

Un delincuente lo apedreó, lo amenazó con un arma blanca y le robó la moto y una riñonera con dinero y documentación.

En declaraciones a "Equipo de Radio", David expresó que todo comenzó "cuando iba llegando al domicilio y cruzo a dos sujetos que se me tiran encima, los esquivo, y cuando llego a la esquina miro para atrás y no estaban más".

Instantes después, cuando entregaba su pedido, sufrió el asalto. "Me freno en la casa de la señora, toco timbre, voy a darle el pedido, le voy a dar la pizza, y aparece un joven que me pide la riñonera". Ante la negativa, sufrió un ataque a piedrazos: "Le digo que no se la voy a dar, que tengo la plata de la pizzería, me tira un piedrazo grande que me pega en la mano, le vuelvo a decir que no, me saca una cuchilla, y se la tuve que dar. Tenía cuatro o cinco mil pesos y toda la documentación. En ese momento agarra la moto y sale corriendo para la esquina, en donde estaban esperándolo otros muchachos".

Tras el hecho delictivo, tuvo que volver caminando hasta el comercio: "Quedé ahí, porque la mujer me dijo que esperara afuera y que iba a llamar la policía o un remise. Me fui para la esquina de Ayacucho y empecé a caminar para el lado de la pizzería".

Aquellos que tengan información sobre la moto robada (una Yamaha YBR 125 cc plateada), pueden dirigirse a Ansaloni 1701 o comunicarse a los teléfonos 421188 o 15323829.