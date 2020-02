Amplio operativo policial por un desalojo civil

Un importante operativo policial auxilia un desalojo ordenado por la Justicia en el marco de una causa civil.

La diligencia tiene lugar en una propiedad ubicada en 3 de Febrero al 1600 de la ciudad de San Pedro.

"El desalojo fue ordenado por el Juzgado de Paz. Actúan unos 40 efectivos policiales, bajo las indicaciones del oficial de justicia, que ordenó el inicio del procedimiento" explicó el comisario Andrés Galiano, titular de la Comisaría local.

"Estuvo un abogado patrocinante y ahora se trabaja en el inmueble para que tome poseción la propietaria" agregó el funcionario policial. Aunque no tomó vista del expediente, por lo que no trascendió el detalle del conflicto que originó el desalojo, aclaró que se trata de una causa civil, y no de una causa penal por usurpación.

En el lugar funciona desde hace años un comercio en donde se fabrican y venden macetas, bancos, esculturas y adornos de jardín.





"La gente fue notificada hace diez días, pero no se movió nada, así que será tarea nuestra sacar las cosas" concluyó Galiano.