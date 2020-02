Allanamientos en campos de la familia Passaglia en San Pedro

La Justicia Federal de Rosario ordenó hoy una serie de allanamientos contra propiedades del intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, y de su padre, el exintendente y exfuncionario de María Eugenia Vidal, Ismael Passaglia, en el marco de una causa que investiga la posible malversación de caudales públicos.



Efectivos de la Policía Federal ingresaron a los domicilios particulares de ambos dirigentes -con pasado en el peronismo pero que actualmente integran las filas de Cambiemos-, y en más de veinte domicilios de la Capital Federal, Ramallo y San Pedro. En nuestro partido, los procedimientos se concentraron en campos a nombre de la familia.

Los operativos del Departamento de Unidad Investigativa contra la corrupción de la Policía Federal fueron en simultáneo con la presencia de la ex Gobernadora Vidal en San Nicolás, en donde encabeza un encuentro del que participan el Intendente y su hermano, el diputado Santiago Passaglia.

La causa se inició en 2018 a través de una denuncia anónima que alertó a la Justicia, a quien comenzó a llamarle la atención que Ismael Passaglia contaba con “bienes y propiedades que no se condecían con su salario”. La familia posee una casa en Punta del Este, tres departamentos en Barrio Parque, dos mil hectáreas de campo en la zona más costosa de La Pampa y estancias en San Pedro. También una serie de vehículos de alta gama. En la causa también están involucrados Liliana Ana Gaibazzi, Ismael Santiago Passaglia, María Passaglia y Delfina Passaglia.



Resistencia y herencia

El lunes 30 de diciembre, el intendente Passaglia se presentó en el Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, lugar en el que se tramita la causa, para aportar documentación e incluso dejar las llaves de su casa. El juez Bailaque, titular del juzgado, no las aceptó.

Ismael Passaglia encabezó el Instituto de la Vivienda en el gobierno provincial de María Eugenia Vidal entre 2017 y 2019. El ex funcionario dejó la intendencia justamente para darle lugar a Manuel, por aquel entonces primer concejal por la lista oficialista, quien luego ganó las elecciones en 2019 y actualmente cumple su primer mandato completo hasta 2023. Previo a ganar la intendencia en 2011 con el Frente para la Victoria, el padre de la familia fue director del Hospital San Felipe de San Nicolás y ministro de Salud en la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá.

Él y dos de sus hijos también están imputados por “resistencia a la autoridad” en un hecho ocurrido el 16 de septiembre de 2013. De acuerdo a la acusación, “habrían entorpecido, mediante empleo de insultos y amenazas, el cumplimiento de la orden de presentación y el allanamiento en subsidio” emitida por el Juzgado Federal a cargo de Carlos Villafuerte Ruzo para realizarse en la sede municipal.

“Son propiedades que vienen de mi abuelo. Son campos a los que mi abuelo le dedicó toda una vida para trabajarlos y administrarlos. Después pasaron a mi padre y ahora están pasando a mí y a mis hermanos. Por eso vengo yo como intendente a poner toda la información a disposición del juez para que esto se termine lo más rápido posible, porque necesito seguir trabajando por la ciudad”, declaró Manuel Passaglia en diciembre al diario El Norte.