Sumario administrativo para la empleada municipal asaltada

La empleada de la Secretaría de Seguridad que denunció el robo de una mochila con dinero de la recaudación de la balanza de camiones, fue sumariada a través de un procedimiento de la Asesoría Letrada.

Así lo confirmó el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Silvio Corti.

"Lo que se hizo fue hacer la denuncia, se inició un sumario interno para deslindar responsabilidades y lo que vamos a tener que hacer es modificar el sistema de trabajo" explicó el funcionario político."Logísticamente es un trabajo que tiene su particularidad, porque la tarea se termina de noche, cuando no hay banco ni administración municipal. Se cambiaban horarios por una cuestión de seguridad, pero evidentemente no alcanzó. Creo que no corresponde que un empleado se lleve sumas de dinero que no le corresponden a su casa. Puede haber existido una eventualidad. Si esto sucedió en este marco, el sistema que teníamos no era el correcto" reconoció.Corti adelantó que analizan "si no es conveniente pagar un servicio privado de caudales, pero hay que buscarle la vuelta, y también poner en funcionamiento la balanza dinámica que está en Río Tala, que es de la Provincia y no logramos que nos den el manejo".