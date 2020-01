La actriz sampedrina Milena Trezzini presenta su primer unipersonal en CABA

“Es mi primer unipersonal. Surgió de sorpresa porque había pedido los permisos pero no pensé que se iba a dar porque es un monólogo que está elegido para Teatro para la Identidad, ganó premios y era complejo... pero llegó y estoy muy contenta”, contó a Noticias San Pedro la actriz de 21 años.

Todas las gestiones fueron propias. “Me gustó mucho cuando fui a ver el monólogo en Teatro por la Identidad, deliré un poco para pedir los permisos, pero me animé, hablé con el autor (Facundo Zilberberg), me los dio; después conseguí quien me dirija (Natalia Vozzi) y después conseguí el teatro (Tromvarte). Se fue dando todo. Fue todo gestión desde el deseo y las ganas de hacer teatro”, expresó Milena.