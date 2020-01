Marcelo Abeledo, sereno de una playa de camiones que fue asaltado esta madrugada y recibió un disparo en el rostro, habló sobre el hecho a través de La Radio 92.3.

"Alrededor de las 2 de la mañana, tres individuos intentaron entrar a un camión. Yo estaba en el baño y cuando salgo y advirtieron mi presencia me amenazaron. Los tres estaban armados. Les di la billetera y cuando me agacho me dispara, aparentemente con una 22" explicó la víctima del hecho. "Atiné a correrme, porque si no, me vaciaba el ojo" reconoció.

Se trata del quinto asalto sufrido por Abeledo durante su tarea, y el más grave de todos. "Los médicos me dijeron que un milímetro más, y hubiera sido mucho más grave" recuerda, antes de remarcar: "Ahora estoy cayendo, porque me está doliendo un poco".

De todos modos, a pesar de lo sucedido, anticipó que volverá esta noche a cumplir con su tarea: "Los que somos pobres no tenemos otra que seguir trabajando" concluyó.