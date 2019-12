Prefectura difundió recomendaciones para navegantes para la temporada

Prefectura Naval Argentina realizó una serie de recomendaciones para los navegantes deportivos durante la temporada estival.Las sugerencias están relacionadas con los elementos de seguridad, el consumo de alcohol y la revisión de las condiciones climáticas. Estos son los puntos incluídos en el listado difundido por la fuerza:- Antes de zarpar verifique si cuenta con la totalidad de los elementos de seguridad (chalecos salvavidas, bengalas de mano, matafuego, achicador, etc).- Ventile el compartimiento de carga de combustible antes de poner el motor en marcha.- Evite el consumo excesivo de bebidas alcoholicas.- Infórmese del pronóstico hidrometereológico para la zona donde va navegar.- Evite navegar con visibilidad reducida, por humo, lluvia, niebla o en horas nocturnas.- Impida que los menores accedan a la conducción de embarcación.- Cada vez que salga a navegar comunique a un amigo su plan de navegación diciendo a donde piensa ir y hora estimada de regreso; en su defecto avise a su club náutico / guardería o la Prefectura local.- No navegue en proximidades de bañistas y nadadores u otras embarcaciones.- Haga uso racional del canal 16, de socorro, urgencia y seguridad como así también del teléfono “106” de emergencias náuticas.- No arrojarse a la aguas, en lugares no autorizados y/o habilitados.