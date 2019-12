Aprobaron el aumento del 39% en las tasas y el presupuesto municipal

Con 21 votos a favor y 11 en contra, fue ratificado el incremento del 39% en promedio para las tasas municipales. Además de los 12 concejales del oficialista bloque de Juntos por el Cambio, también acompañaron la iniciativa los mayores contribuyentes Verónica Almada, Eduardo Birador, Miguel Bonetti, Gustavo Calvet, Jorge D'Andrea, Héctor Díaz, Ernesto Gordillo, Fernando Panciroli y Héctor Vallejos.

En cambio, votaron en contra los 6 ediles del Frente de Todos, y los mayores contribuyentes Carlos Collaretti, Roque Díaz, Valentín Mastrángelo, Liliana Montero y Miguel Ángel Raviola.

Posteriormente, con 12 apoyos y 6 rechazos, el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto correspondiente al año próximo, por 1747 millones de pesos.



Mayores contribuyentes

Durante la asamblea de mayores contribuyentes, Montero expresó sus reservas con respecto a la ampliación de la base de contribuyentes, uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo y el oficialismo en relación a los motivos por los que pudieron moderar el aumento, que en otros Municipios superó el 50%. "Cuando hablan de mayor cantidad de cuentas, me pregunto si pagan esas cuentas que se incorporaron. Además, no conocemos cuál es el porcentaje de contribuyentes que pagan, no nos informaron. Hay un trabajo de quiènes pagan y no pagan y por qué?" expresó la ex docente.

Collaretti, gerente del Centro de Comercio, indicó, por su parte, que "la política es una herramienta fundamental para transformar a las sociedades, pero la política en nuestro país está devaluada en su contenido y sobrevaluada en el costo que le genera a los contribuyentes, a los ciudadanos". En tal sentido, cuestionó la existencia de "los miles de concejales, los cientos de senadores, los cientos de diputados nacionales, provinciales, los miles de funcionarios... toda esta gente cuánto nos cuesta a los contribuyentes?". Además, agregó, sin tener en cuenta los anuncios de congelamiento de sueldos y dietas anunciados horas antes: "Nada dice la norma de que el sacrificio que va a pedir el Intendente a la gente lo vaya a acompañar de alguna forma, ni él, ni sus funcionarios, ni los concejales".

Otro de los mayores contribuyentes que hizo uso de la palabra, Valentín Mastrángelo, dijo que el aumento es injustificado y que "el Municipio tiene el suficiente financiamiento para sus gastos con los ingresos que tiene en la actualidad".