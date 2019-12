ANSES prorroga el plazo de presentación de la libreta de la AUH

La ANSES informó que extiende el plazo de presentación de la Libreta de Asignación Universal por Hijo correspondiente al año 2018, que vencía hoy, hasta el 30 de junio de 2020.Por primera vez, y como una medida más para favorecer a este segmento de la población, se otorga la prórroga excepcional focalizada en que los niños/as que tengan entre 0 a 4 años de edad inclusive, además de sostener el 80%, cobren el 20% del complemento acumulado.Por su parte, y a partir de esta extensión del plazo, los niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años podrán continuar percibiendo mensualmente el 80% de la asignación.En lo que respecta a la Libreta 2017, la prórroga concedida es hasta el último día hábil de mayo de 2020 y es solo a los efectos del cobro del 80% mensual, siempre y cuando se registre en los sistemas informáticos del organismo la acreditación de al menos una de las condicionalidades establecidas.La medida fue adoptada en el marco de la Emergencia Pública y ante la gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que aún no la presentaron, lo que no necesariamente implica el incumplimiento de las condicionalidades.Hoy es posible su presentación tanto de forma presencial como por internet, lo que permite consultar qué condicionalidades ya se encuentran informadas en las bases de la ANSES, gracias al intercambio de información con los organismos involucrados.Paso a paso: cómo presentar la libreta web1. Ingresar desde el celular, computadora o tablet a www.anses.gob.ar/libreta y hacer clic en PRESENTAR LIBRETA.2. Escribir el número de CUIL del titular y la Clave de Seguridad Social.3. Revisar los datos que figuran de cada uno de los hijos (educación, salud y vacunación) y, en el caso de que sea necesario completar alguno, ingresar a GENERAR LIBRETA, imprimirla y completar los datos faltantes en la escuela o el centro de salud.4. Una vez completa, ingresar nuevamente a la web y adjuntar el archivo en SUBIR LIBRETA.5. Si además falta completar la Declaración Jurada (de condición laboral), seleccionar la opción INICIAR PRESENTACIÓN, luego CONFIRMAR al hijo o menor a cargo y SELECCIONAR la situación laboral del titular. Para finalizar, hacer clic en GUARDAR.En caso no poder realizar el trámite vía web, es posible presentar la libreta generada sin turno en un punto de atención o con turno en una oficina del organismo. Asimismo, cabe destacar que el Formulario Libreta PS 1.47 continúa vigente con la particularidad de que solo puede presentarse de manera presencial.